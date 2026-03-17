Strenge Gesetze
Touristen droht Haft auf Bali wegen Pornovideos
Von krone.at
Drei Europäern drohen auf Bali jahrelange Haftstrafen, weil sie dort mutmaßlich Pornovideos produziert und verbreitet haben. Es handelt sich um ein französisches Paar und einen Italiener.
Ihnen drohen laut „Frankfurter Rundschau“ bis zu zehn Jahre Gefängnis für die Herstellung des „Materials“ sowie zusätzliche Jahre für die Verbreitung im Internet. Hintergrund sind die in Indonesien extrem strengen Gesetze gegen Pornografie.
Indonesien verfolgt Verstöße gegen Sittengesetze rigoros. Pornografie ist im ganzen Land verboten – auch auf dem überwiegend hinduistischen Bali gelten die strengen nationalen Vorschriften uneingeschränkt.
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