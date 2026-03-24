WM-Boykott? „Macht sich jeder seine Gedanken, …“

„Der Aufsichtsratsvorsitzende hat alles gesagt und die Linie des ÖFB kommuniziert“, meinte Schöttel. „Es macht sich jeder seine Gedanken, aber ich glaube, dass wir im Sport und mit dieser Mannschaft gut beraten sind, wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können.“ Man habe beim aktuellen Lehrgang in Marbella bereits die WM im Hinterkopf. Schöttel: „Der Kader ist groß. Einige sind neu, die sich zeigen wollen und werden. Wir haben ein gutes Gerüst und werden das jetzt in diesen Tagen verfeinern.“