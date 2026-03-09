WM-Boykott des ÖFB-Teams? Pröll spricht Klartext

Für Josef Pröll steht ein Boykott der WM-Endrunde in Nordamerika angesichts des US-Angriffs auf den Iran nicht zur Diskussion. „Ich halte grundsätzlich von Boykotten, in einem Stadium, in dem wir jetzt sind, auch zur WM-Frage nichts. Wir sollten uns weiter fokussiert und klar vorbereiten auf die WM“, sagte der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende in der ORF-Sendung Sport am Sonntag. Österreichs Nationalteam hatte nach 28 Jahren WM-Pause den Sprung zum Turnier geschafft.