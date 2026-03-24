Horror-Szenario

2026 wird zum dritten Mal eine WM-Endrunde in Mexiko-Stadt angepfiffen, am Gastgeberland wachsen jedoch Zweifel. Nach der Tötung eines Drogen-Bosses zündeten Kartellmitglieder Autos, Häuser und Tankstellen an, blockierten Straßen, schossen wild um sich. Mehr als 70 Menschen kamen ums Leben. Die Situation hat sich ein wenig beruhigt, Verbrechen stehen dennoch an der Tagesordnung. Grund genug für Reisewarnungen. Zum Schutz der 13 Spiele in Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey kommen zwar insgesamt 100.000 Polizisten, Soldaten und Securitys zum Einsatz, doch selbst Einheimische raten zu höchster Vorsicht.