Iran will die USA, aber nicht die WM boykottieren

Angesichts des Krieges im Nahen Osten möchte der Iran seine drei Gruppenpartien nicht – wie bisher geplant – in den USA, sondern in Mexiko austragen. Der Weltverband FIFA steht mit dem iranischen Verband in Kontakt, hat sich aber nicht konkret zu einer Verlegung geäußert. Außerdem ist völlig offen, was passieren würde, wenn der Iran die Gruppenphase übersteht.