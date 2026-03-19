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„Bereiten uns vor“

Iran will die USA, aber nicht die WM boykottieren

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.03.2026 15:19
Wird Iran bei der bevorstehenden Fußball-WM dabei sein?
Wird Iran bei der bevorstehenden Fußball-WM dabei sein?(Bild: AFP/APA/Karim JAAFAR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Iran will die Fußball-Weltmeisterschaft nach Worten seines Verbandschefs nicht grundsätzlich boykottieren. „Wir boykottieren die USA, aber nicht die Weltmeisterschaft“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Irna Verbandschef Mehdi Tadsch. „Wir bereiten uns auf die Weltmeisterschaft vor“, betonte er. Was mit einem Boykott der USA konkret gemeint ist und ob damit eine Absage möglicher Spiele in den Staaten verbunden sei, ließ er offen.

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  Angesichts des Krieges im Nahen Osten möchte der Iran seine drei Gruppenpartien nicht – wie bisher geplant – in den USA, sondern in Mexiko austragen. Der Weltverband FIFA steht mit dem iranischen Verband in Kontakt, hat sich aber nicht konkret zu einer Verlegung geäußert. Außerdem ist völlig offen, was passieren würde, wenn der Iran die Gruppenphase übersteht.

Irans Verbandschef Mehdi Taj
Irans Verbandschef Mehdi Taj(Bild: AFP/APA/ATTA KENARE)
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Die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni. In der Gruppenphase soll der Iran auf Belgien, Neuseeland und Ägypten treffen, als Spielorte sind Los Angeles und Seattle vorgesehen. Die Vereinigten Staaten und Israel greifen den Iran seit Ende Februar an. Das Land führt Gegenschläge aus.

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