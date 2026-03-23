Nach jahrelanger Krankheit: „Superman“-Star tot

US-Schauspielerin Valerie Perrine ist am Montag im Alter von 81 Jahren in Beverly Hills verstorben. Sie war für ihre Rolle in den „Superman“-Filmen bekannt.
Einem Millionenpublikum wurde Valerie Perrine vor allem durch ihre Rolle in „Superman“ (1978) und dessen Fortsetzung bekannt. Als Miss Teschmacher, die Freundin des Superschurken Lex Luthor (gespielt von Ned Beatty), rettete sie in einer der eindrücklichsten Szenen des Films sogar den von Kryptonit geschwächten Superman (gespielt von Christopher Reeve).
Diese Filmszene machte Valerie Perrine berühmt:
Letzter Kinoauftritt 2014
In den folgenden Jahren stand sie unter anderem in „Der elektrische Reiter“ mit Robert Redford und Jane Fonda vor der Kamera oder spielte mit Jack Nicholson in „Grenzpatrouille“ (1982). 2002 verkörperte sie in der Erfolgs-Komödie „Was Frauen wollen“ eine von Mel Gibsons Assistentinnen, außerdem war sie in diversen TV-Produktionen zu sehen, etwa bei „Emergency Room“. Ihr letzter Kinoauftritt war 2014 in „Silver Skies“.
Parkinson-Erkrankung wurde 2015 bekannt
Eine Parkinson-Erkrankung, die 2015 bekannt wurde, setzte ihrer aktiven Karriere ein Ende. Ihre Freundin Stacey Souther teilte am Montag die Todesnachricht auf Perrines Facebook-Account: „Mit tiefer Trauer muss ich die herzzerreißende Nachricht mitteilen, dass Valerie gestorben ist.“
„Die Welt ist weniger schön ohne sie“
Souther schilderte weiter, dass Perrine seit mehr als 15 Jahren an Parkinson litt – eine Diagnose, die sie laut ihrer Freundin mit bemerkenswerter Haltung trug, ohne Klagen, mit Mut und Offenheit. „Sie war eine wahre Inspiration, die ihr Leben in vollen Zügen gelebt hat – und was für ein großartiges Leben das war. Die Welt ist weniger schön ohne sie“, schrieb Souther weiter.
Zugleich rief sie zu Spenden über die Plattform GoFundMe auf, um Perrines letzten Wunsch zu erfüllen: eine Beisetzung auf dem Forest Lawn Cemetery. Die jahrelange Krankheit habe ihre Finanzen vollständig aufgezehrt.
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