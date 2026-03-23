Nach jahrelanger Krankheit: „Superman“-Star tot

„Die Welt ist weniger schön ohne sie“

Souther schilderte weiter, dass Perrine seit mehr als 15 Jahren an Parkinson litt – eine Diagnose, die sie laut ihrer Freundin mit bemerkenswerter Haltung trug, ohne Klagen, mit Mut und Offenheit. „Sie war eine wahre Inspiration, die ihr Leben in vollen Zügen gelebt hat – und was für ein großartiges Leben das war. Die Welt ist weniger schön ohne sie“, schrieb Souther weiter.