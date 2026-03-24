Eingemeindungs-Debatte, „Dringliche“, rote Unruhe

Am Dienstag steigt die letzte Landtagssitzung vor den Osterferien – und dabei warten zwei „Dringliche“ auf die Regierer: Zum einen fühlen, wie berichtet, die NEOS Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) auf den Zahn und kritisieren die Kürzung bei der Deutschförderung für Schulkinder. Außerdem nimmt die SPÖ Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) bezüglich der Abschaffung der Leerstandsabgabe ins Visier.