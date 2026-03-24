Eingemeindungs-Debatte, „Dringliche“, rote Unruhe

Der Grazer Wahlkampf nimmt Fahrt auf: Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) will Umlandkommunen eingemeinden und sorgt für einen Aufschrei. Bei der Grazer SPÖ setzt unterdessen merklich Unruhe ein. Und bei der letzten Landtagssitzung vor Ostern werden zwei „Dringliche“ eingebracht.
Am Dienstag steigt die letzte Landtagssitzung vor den Osterferien – und dabei warten zwei „Dringliche“ auf die Regierer: Zum einen fühlen, wie berichtet, die NEOS Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) auf den Zahn und kritisieren die Kürzung bei der Deutschförderung für Schulkinder. Außerdem nimmt die SPÖ Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) bezüglich der Abschaffung der Leerstandsabgabe ins Visier.
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