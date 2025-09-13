„Schock sitzt tief!“ Eiskunstlaufhoffnung tot

„Der Schock sitzt sehr tief“

„Der Schock sitzt bei uns allen sehr, sehr tief“, wird Brixen-Bürgermeister Andreas Jungmann von „RaiNews.it“ zitiert. „Auch weil die Verstorbene sehr bekannt war in Sportkreisen. Sie war nicht nur eine herausragende Athletin, sondern auch Vorbild für viele. Deswegen: Vonseiten der ganzen Bevölkerung in Brixen können wir nur unser tiefstes Beileid aussprechen.“