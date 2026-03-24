Hin und Her um Suspendierung im Schloss Mirabell

Kein Ermittlungsverfahren

Beim Vorwurf ging es um Untreue. Offenbar soll es bei Rechnungen zu Ungereimtheiten gekommen sein. Bereits kurz nach der Anzeigeerstattung sah die Staatsanwaltschaft von Ermittlungen ab: Es fehlte ein Anfangsverdacht für eine Straftat. Der betroffene Bedienstete ging dann rechtlich gegen die Suspendierung vor.