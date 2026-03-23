„Noch immer hängt viel zu viel vom Elternhaus ab“

Zusätzliche Mittel für 26 Schulen

Ergänzend zum baulichen Ausbau startet mit dem Schuljahr 2026/27 der Chancenbonus. Insgesamt 26 Linzer Volks- und Mittelschulen erhalten zusätzliche Mittel, vor allem für Personal wie Sprachförderung, Schulsozialarbeit oder Schulpsychologie. Die Schulen können selbst entscheiden, wie sie die Unterstützung konkret einsetzen.

„Noch immer hängt in Österreich zu viel davon ab, aus welchem Elternhaus ein Kind kommt“, sagt Zukan. „Gleiche Chancen entstehen nicht von selbst – diese müssen aktiv geschaffen werden.“