„Das Gemeinde-Paket ist schon eine Mogelpackung“

Neun Millionen Euro hat Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) den Gemeinden als Unterstützung für die Kinderbetreuung und Pflege für das heurige Jahr zugesagt. Dabei kommen mehr als fünf Millionen Euro aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF), 3,5 Millionen aus Mitteln für den Verkehrsverbund. Wie aber eine Anfrage der Grünen zeigt, kommen eigentlich fast alle Mittel aus dem Fonds. „Damit ist es schon eine Mogelpackung, weil das Geld sowieso den Gemeinden zusteht“, so der Landtagsabgeordnete Simon Heilig-Hofbauer (Grüne). Denn das Geld, das früher der Salzburger Verkehrsverbund (SVV) bekommen hat, kommt auch aus dem GAF. „Allerdings hat diesbezüglich der Rechnungshof festgestellt, dass Auszahlungen aus dem GAF an externe Rechtsträger (wie etwa an den SVV) rechtswidrig sind“, erklärt der Abgeordnete.