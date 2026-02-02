Kritik am Gemeindepaket von den SPÖ-Ortschefs

Denn: Mehr als fünf Millionen Euro kommen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF). „Das ist Geld, das sowieso den Gemeinden gehört. Das Land streicht uns Förderungen in der Kinderbetreuung und der Pflege und jetzt nehmen sie Geld aus dem Gemeindetopf“, ist der Schwarzacher Bürgermeister Andreas Haitzer sauer. Ähnlich sieht es sein Amts- und Parteikollege aus Golling, Martin Dietrich: „Einmalzahlungen helfen zwar kurzfristig, ändern aber nicht viel.“