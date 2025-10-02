Warum das Hallenbad Flachgau scheitern könnte

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) kam in Bezug auf das Hallenbad in Erklärungsnot. Auf die Frage, ob 2026 wie geplant die Bagger in Seekirchen auffahren werden, antwortete sie nicht konkret. Nur soviel: „Derzeit befinden wir uns in den Verhandlungen für das Budget 2026. Alle Regierungsmitglieder – und so auch ich – müssen sich alles anschauen unter der Notwendigkeit des Spardrucks und immer geringer werdenden Budgets in den Gemeinden.“ Sie mache wöchentlich einen Kassensturz. Jedes Projekt werde genau geprüft. Auch das so „wichtige Projekt wie das Hallenbad im Flachgau“. Der einst unter Vorgänger Wilfried Haslauer zugesagte Landeszuschuss von 70 Prozent sei ebenfalls nicht fix. Zu unsicher sei die Budgetsituation.