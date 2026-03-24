Internet-Liebe: Frau zahlte zwei Jahre an „Arzt“

Um Vertrauen zu schaffen, schickte der vermeintliche Mediziner „Fotos aus dem Kriegsgebiet“, wo er angeblich humanitäre Hilfe leistete, via WhatsApp und beteuerte mehrmals, restlos verliebt in die Waldviertlerin zu sein. Geld für Flüge, Bestechungen oder Notlagen seiner Kinder waren nur einige der fadenscheinig vorgespiegelten Tatsachen, um dem Opfer bis März 2026 zigtausende Euro aus der Tasche zu ziehen.