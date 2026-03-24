Internet-Liebe: Frau zahlte zwei Jahre an „Arzt“

Ein „amerikanischer Arzt, der im Kriegsgebiet humanitäre Hilfe bietet“, bezirzte eine Frau fast zwei Jahre lang über soziale Medien und WhatsApp. Damit luchste der Betrüger der Niederösterreicherin Zigtausende Euro ab. Die Betrugsmasche ist der Polizei bestens bekannt. Sie warnt eindringlich davor.
Schon im Mai 2024 trat der „amerikanische Arzt“ über soziale Medien mit der Frau im Bezirk Zwettl in Kontakt. Der Fake-Mediziner überredete sie, in den folgenden Wochen, Monaten und Jahren immer wieder zur Übermittlung von horrenden Geldbeträgen über Banküberweisungen und Steam-Karten.
Um Vertrauen zu schaffen, schickte der vermeintliche Mediziner „Fotos aus dem Kriegsgebiet“, wo er angeblich humanitäre Hilfe leistete, via WhatsApp und beteuerte mehrmals, restlos verliebt in die Waldviertlerin zu sein. Geld für Flüge, Bestechungen oder Notlagen seiner Kinder waren nur einige der fadenscheinig vorgespiegelten Tatsachen, um dem Opfer bis März 2026 zigtausende Euro aus der Tasche zu ziehen.
Ärzten vertraut man ...
Jetzt ging die Frau zur Polizei. „Ärzte genießen ein hohes Ansehen in der Gesellschaft, deshalb wird dieser Beruf oft für Betrügereien benutzt“, heißt es von der Exekutive, die zur besonderen Vorsicht vor solchen Internet-Bekanntschaften.
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