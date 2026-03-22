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Drama um Alpinistin

Osttirolerin stürzte in Südtirol 700 Meter in Tod

Tirol
22.03.2026 17:33
Auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 suchte nach der Bergsteigerin.
Auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 suchte nach der Bergsteigerin.(Bild: HELI/Tom Kika)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Eine 57-jährige Bergsteigerin aus Osttirol ist – vermutlich schon am Freitag – am Schneebigen Nock im Südtiroler Ahrntal tödlich verunglückt. Ihre  Leiche ist heute im Zuge einer Suchaktion gefunden worden.

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Dies berichtet das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it. Eine Bestätigung der Tiroler Polizei gab es bisher nicht. Laut dem Bericht war die Osttirolerin am Freitag allein zu einer Skitour auf den 3358 Meter hohen Berg in Sand in Taufers aufgebrochen. Am Gipfel wurde sie am Nachmittag noch gesehen.

Nicht am Arbeitsplatz erschienen
Offenbar, weil sie am Samstag nicht zur Arbeit kam, wurde Vermisstenanzeige erstattet. Nach ergebnisloser Suchaktion am Samstag hat man die Suche am Sonntagmorgen wieder aufgenommen. Schließlich fanden die Einsatzkräfte die Alpinistin nur noch tot in rund 2600 Metern Höhe. Sie dürfte mit einer Wechte etwa 700 Meter in die Tiefe gestürzt sein.

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