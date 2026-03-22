Osttirolerin stürzte in Südtirol 700 Meter in Tod

Nicht am Arbeitsplatz erschienen

Offenbar, weil sie am Samstag nicht zur Arbeit kam, wurde Vermisstenanzeige erstattet. Nach ergebnisloser Suchaktion am Samstag hat man die Suche am Sonntagmorgen wieder aufgenommen. Schließlich fanden die Einsatzkräfte die Alpinistin nur noch tot in rund 2600 Metern Höhe. Sie dürfte mit einer Wechte etwa 700 Meter in die Tiefe gestürzt sein.