Tourengeher als Opfer
Südtirol: Lawinenabgang fordert Tote und Verletzte
Tödlicher Lawinenabgang am Samstag in Südtirol: Mehrere Skitourengeher wurden am frühen Nachmittag von Schneemassen erfasst und mitgerissen. Das Unglück soll laut aktuellem Stand zwei Tote und mehrere Verletzte gefordert haben.
Das Unglück spielte sich gegen 11.40 Uhr bei der Rudererspitze in Ridnaun auf etwa 2445 Metern Seehöhe oberhalb der Gewinges Alm ab. Zu diesem Zeitpunkt waren mehrere Skitourengruppen unterwegs, hieß es. Ersten Informationen zufolge sollen 25 Menschen in das Unglück involviert gewesen und zehn von ihnen von den Schneemassen erfasst worden sein.
Zwei Verschüttete nur noch tot geborgen
Mehrere Opfer wurden verschüttet, für zwei von ihnen kam offenbar jede Hilfe zu spät. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Drei weitere Sportler wurden schwer verletzt aus den Schneemassen befreit – ihr Zustand wurde als kritisch bezeichnet –, weitere zwei erlitten offenbar leichte Verletzungen.
Rettungsteams mehrerer Hubschrauber, mit Unterstützung auch aus Österreich, standen im Einsatz, ebenso Einsatzkräfte der Bergrettung, der FF Ridnaun, der Polizei und weitere Rettungskräfte. Über die Herkunft der Opfer gab es vorerst keine Angaben. Ein Schwerverletzter wurde ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.
Fast drei Dutzend Tote seit Jahresbeginn
2026 wird als tragisches Jahr für die italienischen Alpen in Erinnerung bleiben. Seit Anfang 2026 sind 34 Menschen ums Leben gekommen, das ist ein Negativ-Rekord in Europa. Instabile Schneeschichten und unberechenbare Wetterbedingungen führten in den norditalienischen Regionen Trentino, Lombardei, Aostatal und Piemont zuletzt wiederholt zu mehreren Rettungseinsätzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.