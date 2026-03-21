Südtirol: Lawinenabgang fordert Tote und Verletzte

Das Unglück spielte sich gegen 11.40 Uhr bei der Rudererspitze in Ridnaun auf etwa 2445 Metern Seehöhe oberhalb der Gewinges Alm ab. Zu diesem Zeitpunkt waren mehrere Skitourengruppen unterwegs, hieß es. Ersten Informationen zufolge sollen 25 Menschen in das Unglück involviert gewesen und zehn von ihnen von den Schneemassen erfasst worden sein.