Wintereinbruch kann für Tiere gefährlich werden

Der Frühstart in die warme Jahreszeit hat allerdings einen bitteren Nachgeschmack, denn in der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen rapide: „In der Obersteiermark fällt die Schneefallgrenze auf 500 Meter. Bis in die Täler ist also mit Schnee zu rechnen“, sagt Ubimet-Meteorologin Jessica Spengler. Während in Graz zum Wochenende hin noch etwa sieben Grad zu erwarten sind, klettern die Temperaturen in der Obersteiermark gerade noch so in den Plusbereich.