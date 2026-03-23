Basisausbildung: Zu wenig Plätze für junge Ärzte

Ein größeres Angebot zu schaffen, hätte viele Vorteile, erklärt der Mediziner: „Die jungen Kolleginnen und Kollegen hätten einen Job, der Flaschenhals wird gelockert, die Versorgung gestärkt und die jungen motivierten Menschen würden nicht aus Oberösterreich vertrieben und hier dem Gesundheitssystem verloren gehen.“ Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser glaubt, dass es bei den Trägern am Willen und am Budget für das Personal scheitert: „Wir haben uns sehr für die Medizinische Fakultät in Linz eingesetzt. Es kann nicht sein, dass wir junge Kolleginnen und Kollegen exzellent ausbilden und diese dann das Bundesland verlassen.“