Fernwärme wird mit neuer Technologie „grüner“

Know-How für andere Stadtwerke

Da die Linz AG zu den gemeinnützigen Unternehmen gehöre, stelle sie das Know-how „im Normalfall zur Verfügung, bei Chance auf Patente melden wir diese an“. Andere Stadtwerke würden sich Dinge bei der Linz AG an- und abschauen, so Haider. „Ist das Know-how verwertbar, verlangen wir auch etwas dafür, aber primär im Fokus steht Linz.“ Die Linz AG versorge auch gewerbliche Gebäude mit Fernwärme, in Linz seien das etwa 75.000. Der Fernwärmespeicher in Linz reiche für drei Tage Vollversorgung. Strom sei hinter der Fernwärme das zweite Produkt der Linz AG geworden. Sechs Prozent kommen aus Wasserkraft, der Rest aus Biomasse und Reststoffkraftwerken, aber auch aus Gaskraftwerken. „Wir müssen sehr viel Geld in das Stromnetz investieren, nur um es stabil zu halten, wenn die Sonne auf- oder untergeht“, sprach Haider den PV-Boom an.