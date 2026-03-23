Verbaute Äcker werden zum Sicherheitsrisiko

„Wir spüren die Klimakrise längst im Alltag: Unwetter werden häufiger und heftiger, Schäden nehmen zu. Umso wichtiger ist es, unsere Agrarflächen konsequent vor der Zerstörung durch Verbauung zu schützen.“ Es ist ein Warnruf, der kaum eindringlicher sein könnte. Kurt Weinberger, Chef der Österreichischen Hagelversicherung, spricht von einer Entwicklung, die sich nicht mehr übersehen lässt – und deren Folgen längst spürbar sind.