Explosion und Schreie: Frau aus Wohnung gerettet

Brand in der Küche entstanden

Bereits im Vorraum stießen sie auf eine stark desorientierte und nach Luft ringende Frau. Die Bewohnerin wurde umgehend aus dem Gefahrenbereich ins Freie gebracht. Die Verletzte wurde anschließend von der Rettung ins Spital gebracht. Laut ersten Informationen sollen die Flammen in der Küche entstanden sein. Heißes Öl auf dem Herd dürfte Auslöser für den Brand gewesen sein.