Explosion und Schreie: Frau aus Wohnung gerettet

Ein Nachbar hörte Sonntagnacht die Explosion in Wieselburg im Bezirk Scheibbs in NÖ und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Polizei trat daraufhin die Wohnungstür ein. Die Frau rang bereits nach Luft. Sie wurde ins Spital gebracht.
Rettung in buchstäblich letzter Sekunde gab es für eine Frau bei einem Wohnungsbrand in Wieselburg im Bezirk Scheibbs. Sonntagnacht gegen 1.30 Uhr wurde ein Nachbar durch eine Explosion aus dem Schlaf gerissen.
Schnell wurde er auf den starken Rauch sowie den Brandgeruch aufmerksam. Schließlich hörte er auch noch jemanden um Hilfe schreien. Er wählte umgehend den Notruf. Die Polizei trat sofort nach Eintreffen die betreffende Wohnungstüre ein.
Brand in der Küche entstanden
Bereits im Vorraum stießen sie auf eine stark desorientierte und nach Luft ringende Frau. Die Bewohnerin wurde umgehend aus dem Gefahrenbereich ins Freie gebracht. Die Verletzte wurde anschließend von der Rettung ins Spital gebracht. Laut ersten Informationen sollen die Flammen in der Küche entstanden sein. Heißes Öl auf dem Herd dürfte Auslöser für den Brand gewesen sein.
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