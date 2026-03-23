Neunmal so viele Elektroautos in Kärnten wie 2019

E-Mobilität soll gefördert werden

Der VCÖ fordert daher verstärkte Maßnahmen, um den Anteil an E-Pkw bei den Neuzulassungen weiter zu erhöhen. In Kärnten waren im Vorjahr 18,4 Prozent der Neuwagen reine Elektroautos. Österreichweit lag der Anteil in den ersten beiden Monaten dieses Jahres bei 21 Prozent. Als Vorreiter gilt Dänemark, wo dieser Wert mit 82 Prozent bereits rund viermal so hoch ist. Auch bei Klein-Lkw gibt es großen Spielraum. 14 Prozent der neuen Transporter in Österreich fahren mit Strom – in den Niederlanden sind es 80 Prozent.