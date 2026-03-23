Tierärzte fanden 26 Haargummis in Katzenmagen

Operation gut überstanden

Inzwischen hat die sechsjährige Katze „Midnite“ die Operation jedenfalls gut überstanden. „Heute erholt sie sich und isst jeden einzelnen Bissen ihrer Mahlzeiten auf. Und wenn wir ‘essen‘ sagen, dann meinen wir damit, dass sie sich raubtierhaft darauf stürzt“, hieß es in einem Facebook-Beitrag der Organisation. Dazu posteten sie ein Bild von den entfernten Haargummis und von “Midnite“, die eine Halskrause trägt und ihre Zunge herausstreckt.



Hier sehen Sie das Facebook-Posting der Tierschutzorganisation: