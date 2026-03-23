Bombendrohung gegen AMS-Stelle in Wien

Am Montag kam es in einer AMS-Stelle im Wiener Bezirk Landstraße zu einem Polizeieinsatz wegen einer Bombendrohung. Am Morgen war ein verdächtiger Brief aufgetaucht.
Das Gebäude in Wien-Landstraße wurde gegen 7.15 Uhr evakuiert. Ein Großaufgebot der Polizei war im Einsatz.
Gefunden wurde allerdings nichts, wie die Polizei der „Krone“ bestätigt. Der Einsatz ist mittlerweile beendet.
Kein Unbekannter
Der Verdächtige wurde gefasst und in einer psychiatrischen Abteilung untergebracht. Er sei bereits bekannt gewesen.
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