Nach Angriff auf Synagoge Rettungsautos angezündet

Überwachungskameras filmten mit

Derzeit wertet man Material von Überwachungskameras aus, sagte Jackson. Zudem wisse man von Online-Videos. „Wir sind uns bewusst, dass dies in der örtlichen Bevölkerung große Besorgnis auslösen wird“, sagte sie mit Blick auf den Anschlag. Man werde zusätzliche Streifen in der Gegend einsetzen. Die Polizei bat um Zeugenhinweise.