Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehrere Explosionen

Nach Angriff auf Synagoge Rettungsautos angezündet

Ausland
23.03.2026 09:50
Unbekannte setzten nach einem Feuer-Anschlag auf eine Londoner Synagoge auch Rettungsfahrzeuge ...
Unbekannte setzten nach einem Feuer-Anschlag auf eine Londoner Synagoge auch Rettungsfahrzeuge der jüdischen Gemeinde in Brand.(Bild: AP/Alberto Pezzali)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem Brandanschlag auf eine Synagoge im Londoner Bezirk Barnet haben unbekannte Täter auch noch vier Krankenwagen der jüdischen Gemeinde in Brand gesetzt. Die Fahrzeuge brannten lichterloh, es kam zu mehreren Explosionen. Die Polizei geht von einem antisemitischen Hassverbrechen aus.

0 Kommentare

Die Einsatzkräfte waren in der Nacht auf Montag zu dem Brand im Vorort Golders Green gerufen, wo viele Menschen jüdischen Glaubens leben. Vorsorglich wurden mehrere Häuser evakuiert. Verletzte gebe es keine, die Feuer seien gelöscht, hieß es.

Derzeit gehe man von drei Tatverdächtigen aus, sagte die leitende Polizeibeamtin Sarah Jackson. Festnahmen gab es demnach aber noch keine.

Die zerstörten Fahrzeuge gehörten der Organisation Hatzola. Dabei handelt es sich um einen gemeinnützigen Freiwilligendienst, der bei medizinischen Notfällen ausrückt.

Mehrere Explosionen, berstende Fenster
Die Feuerwehr berichtete, mehrere Gasflaschen an den Fahrzeugen seien explodiert und dadurch in einem benachbarten Wohnblock Fenster zerbrochen. 40 Feuerwehrleute waren vor Ort.

+5
Fotos

Bilder vom Tatort:

Auch die Polizei erklärte, man habe von Explosionen gehört und gehe davon aus, dass diese durch die Gasflaschen verursacht worden seien.

Überwachungskameras filmten mit
Derzeit wertet man Material von Überwachungskameras aus, sagte Jackson. Zudem wisse man von Online-Videos. „Wir sind uns bewusst, dass dies in der örtlichen Bevölkerung große Besorgnis auslösen wird“, sagte sie mit Blick auf den Anschlag. Man werde zusätzliche Streifen in der Gegend einsetzen. Die Polizei bat um Zeugenhinweise.

Lesen Sie auch:
Im US-Bundesstaat Michigan ist ein bewaffneter Mann in eine Synagoge gerast. Dabei wurde ein ...
Verdächtiger tot
Bewaffneter raste mit Lkw in Synagoge in Michigan
12.03.2026
Stillstand im Hass?
Antisemitische Vorfälle häufen sich im Verborgenen
05.11.2025

Der britische Premierminister Keir Starmer verurteilte die Attacke scharf. „Dies ist ein zutiefst schockierender antisemitischer Brandanschlag“, erklärte Starmer. Seine Gedanken seien bei der jüdischen Gemeinde, die an diesem Morgen mit dieser schrecklichen Nachricht aufwache. Antisemitismus habe keinen Platz in der Gesellschaft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
23.03.2026 09:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf