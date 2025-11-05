Antisemitische Vorfälle häufen sich im Verborgenen

Das Leben von Jüdinnen und Juden ist auch mehr als zwei Jahre nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober nicht einfacher geworden. Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der IKG werden nur Fälle erfasst, die eindeutig als antisemitisch bestätigt sind, erklärt Johannan Edelman, Leiter der Meldestelle. Edelman warnt zugleich vor einer sinkenden Bereitschaft, Übergriffe zu melden. Immer öfter zögen sich Betroffene zurück, viele wollten nach antisemitischen Vorfällen weder Betreuung noch eine Aufnahme in die Statistik.