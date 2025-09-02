Denise Richards führt ihren reparierten Busen vor

Alles repariert! Das bezieht sich zwar nicht auf Denise Richards‘ geplatzte zweite Ehe mit Aaron Phypers, dafür aber auf ihr geplatztes Brustimplantat. Dieses musste die 54-Jährigen operativ austauschen lassen und stellte das Ergebnis jetzt in mit mehreren sexy Fotos für die Welt zur Schau.
Das schmoll-lippige Ex-Playmate trägt ein schwarzes Top aus Spitze, das ihre prallen Kurven perfekt in Szene setzt. Zu knallengen Satin-Hosen und Stilettos hat sie eine Lederjacke lässig über ihre Schulter gehängt. Ihr weit ausgeschnittenes Dekolleté schmückt eine Goldkette mit Diamantkreuz.
„Rebecca Leeman wäre so stolz!“
In diesem Outfit erschien die Ex-Frau von Charlie Sheen als Promi-Gastgeberin zu einer Vorführung ihrer kultigen Filmsatire „Gnadenlos schön“ aus dem Jahre 1999, der im Academy Museum of Motion Pictures in Hollywood aufgeführt wurde.
Klicken Sie sich hier durch die sexy Fotos von Denise Richards:
Richards postete eine Reihe von Schnappschüssen auf ihrem Instagram und schrieb: „Zu letzter Nacht … Ein riesiges Dankeschön an das Academy Museum, dass wir unser Camp und das Chaos von ,Drop Dead Gorgeous‘ (der englische Titel des Films, Anm.) noch einmal auf der Kinoleinwand erleben durften.“
Um dann auf ihre Film-Antiheldin anzuspielen: „Rebecca Leeman wäre so stolz!“
Tochter schwärmt von Promi-Mama
Zur Erinnerung: In der schwarzen Komödie versuchen die Teilnehmerinnen einer US-Kleinstadt mit allen Mitteln, den Titel der heimischen Schönheitskönigin zu gewinnen.
Richards Tochter Lola Sheen, mit der die Promi-Mutter eine eher angespannte Beziehung hat, schwärmte in den Kommentaren über ihre Mama: „Atemberaubend schön!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.