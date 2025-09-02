Vorteilswelt
Im sexy Dessous-Look

Denise Richards führt ihren reparierten Busen vor

Society International
02.09.2025 16:00
Denise Richards zeigt ihr neues Dekolleté in einem sexy Dessous-Look.
Denise Richards zeigt ihr neues Dekolleté in einem sexy Dessous-Look.(Bild: instagram.com/deniserichards)

Alles repariert! Das bezieht sich zwar nicht auf Denise Richards‘ geplatzte zweite Ehe mit Aaron Phypers, dafür aber auf ihr geplatztes Brustimplantat. Dieses musste die 54-Jährigen operativ austauschen lassen und stellte das Ergebnis jetzt in mit mehreren sexy Fotos für die Welt zur Schau. 

0 Kommentare

Das schmoll-lippige Ex-Playmate trägt ein schwarzes Top aus Spitze, das ihre prallen Kurven perfekt in Szene setzt. Zu knallengen Satin-Hosen und Stilettos hat sie eine Lederjacke lässig über ihre Schulter gehängt. Ihr weit ausgeschnittenes Dekolleté schmückt eine Goldkette mit Diamantkreuz.

„Rebecca Leeman wäre so stolz!“
In diesem Outfit erschien die Ex-Frau von Charlie Sheen als Promi-Gastgeberin zu einer Vorführung ihrer kultigen Filmsatire „Gnadenlos schön“ aus dem Jahre 1999, der im Academy Museum of Motion Pictures in Hollywood aufgeführt wurde.

Klicken Sie sich hier durch die sexy Fotos von Denise Richards:

Richards postete eine Reihe von Schnappschüssen auf ihrem Instagram und schrieb: „Zu letzter Nacht … Ein riesiges Dankeschön an das Academy Museum, dass wir unser Camp und das Chaos von ,Drop Dead Gorgeous‘ (der englische Titel des Films, Anm.) noch einmal auf der Kinoleinwand erleben durften.“

Um dann auf ihre Film-Antiheldin anzuspielen: „Rebecca Leeman wäre so stolz!“

Tochter schwärmt von Promi-Mama
Zur Erinnerung: In der schwarzen Komödie versuchen die Teilnehmerinnen einer US-Kleinstadt mit allen Mitteln, den Titel der heimischen Schönheitskönigin zu gewinnen.

Lesen Sie auch:
„Mehr Rollen denn je!“
Denise Richards: Karriere-Kick durch OnlyFans!
26.03.2025
Zeigt blaues Auge!
Denise Richards behauptet, Ex hat sie misshandelt
18.07.2025

Richards Tochter Lola Sheen, mit der die Promi-Mutter eine eher angespannte Beziehung hat, schwärmte in den Kommentaren über ihre Mama: „Atemberaubend schön!“

