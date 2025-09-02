Denise Richards führt ihren reparierten Busen vor

Alles repariert! Das bezieht sich zwar nicht auf Denise Richards‘ geplatzte zweite Ehe mit Aaron Phypers, dafür aber auf ihr geplatztes Brustimplantat. Dieses musste die 54-Jährigen operativ austauschen lassen und stellte das Ergebnis jetzt in mit mehreren sexy Fotos für die Welt zur Schau.