Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Terroralarm in England

„Attentäter“ war bloß ein Jogger mit Sportweste

Ausland
23.03.2026 10:07
So eine ähnliche Weste (Symbolbild) trug der „Terrorverdächtige“.
So eine ähnliche Weste (Symbolbild) trug der „Terrorverdächtige“.(Bild: Drobot Dean - stock.adobe.com)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Diese Joggingrunde wäre für einen Familienvater in England beinahe tödlich geendet. Seine Sportweste mit Gewichten hielten Augenzeugen für eine Sprengstoffweste und alarmierten die Polizei. Scharfschützen hatten bereits ihre Finger am Abzug.

0 Kommentare

Der ungefähr 40 Jahre alte Mann trainierte laut britischen Medien am Freitagnachmittag in einem Park in Salford nahe Manchester, als plötzlich ein Großaufgebot an Polizei ausrückte. Es wurden umliegende Straßen gesperrt, ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Gebiet. Zuvor waren mehrere Meldungen bei den Sicherheitskräften über eine männliche Person mit einer Sprengstoffweste und einem Draht in der Hand eingegangen. Die Augenzeugenberichte und weitere Vermutungen verbreiteten sich auch wie ein Lauffeuer über die sozialen Medien.

Mann trainierte in der Nähe einer Synagoge
Plötzlich schrien Polizisten den Mann an, er solle sich hinlegen und sein Handy weglegen. Der Freizeitsportler, der den Angaben zufolge an Diabetes und Herzproblemen leiden soll, zögerte ein wenig, weil er zunächst nicht glauben konnte, dass er gemeint sei. Doch bald bemerkte er, dass außer ihm niemand in dem Park, welcher sich noch dazu in der Nähe einer Synagoge befindet, seine Runden zog.

Also legte er sich auf den Boden und signalisierte, dass keine Gefahr von ihm ausgehe. Auch seine Weste musste er ausziehen. Anschließend wurde er festgenommen. Doch die Situation entspannte sich binnen weniger Augenblick wieder, als die Beamten die Sportweste mit Gewichten näher in Augenschein nahmen. Zudem entpuppte sich das Kabel bzw. die Drähte in der Hand des Joggers als Springseil.

„Ich trage die Weste überall. Der Arzt hat mir gesagt, ich müsse trainieren, weil ich übergewichtig bin (...) Die Weste tragen aber viele andere auch“, erklärte der vermeintliche Terrorist nach dem Großeinsatz gegenüber der Nachrichtenseite „Manchester Evening News“.

Lesen Sie auch:
Unbekannte setzten nach einem Feuer-Anschlag auf eine Londoner Synagoge auch Rettungsfahrzeuge ...
Mehrere Explosionen
Nach Angriff auf Synagoge Rettungsautos angezündet
23.03.2026
Blutbad verhindert
Anschlagsplan gegen Juden: Lebenslang für IS-Fans
13.02.2026

Verständnis für Polizeieinsatz: „Leute waren verängstigt“
Doch trotz seines riesengroßen Schocks – ihm wurden bei seiner Verhaftung Handschellen angelegt und er wurde in der zuständigen Polizeidienststelle verhört – hegt der Mann keinerlei Groll gegenüber der Polizei. „Ich gebe ihnen keine Schuld. Sie waren sehr freundlich zu mir. Ich habe kooperiert. Darum zahlen wir auch Steuern, damit wir sicher sind. Ich denke, die Leute waren einfach verängstigt, weil es hier eine jüdische Gegend ist“, so der wieder freigelassene Mann weiter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
23.03.2026 10:07
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf