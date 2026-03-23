„Attentäter“ war bloß ein Jogger mit Sportweste

Verständnis für Polizeieinsatz: „Leute waren verängstigt“

Doch trotz seines riesengroßen Schocks – ihm wurden bei seiner Verhaftung Handschellen angelegt und er wurde in der zuständigen Polizeidienststelle verhört – hegt der Mann keinerlei Groll gegenüber der Polizei. „Ich gebe ihnen keine Schuld. Sie waren sehr freundlich zu mir. Ich habe kooperiert. Darum zahlen wir auch Steuern, damit wir sicher sind. Ich denke, die Leute waren einfach verängstigt, weil es hier eine jüdische Gegend ist“, so der wieder freigelassene Mann weiter.