Wasserwirtschaftsstrategie muss angepasst werden

Für Herausforderungen sorgt der Klimawandel. „Die Jahresniederschlagsmenge wird laut Prognosen unverändert bleiben, aber sie wird sich wesentlich verschieben – vom Sommer hin zu den Wintermonaten“, betonte der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP). „Die Starkniederschläge werden zunehmen – mit Folgen wie Muren, Lawinen oder Hochwasser.“ Zugleich drohten im Sommer längere Hitzeperioden mit Begleiterscheinungen wie einer höheren Verdunstung und geringeren Abflussmengen. Das Land will darum nicht nur neue Quellen und Grundwasserbrunnen erschließen: Zur Absicherung der Wasserversorgung soll auch in Verbundleitungen investiert werden. Im Bregenzerwald steht ein solches Projekt schon kurz vor der Einreichung: Zehn Gemeinden sollen durch eine neue Trinkwasserleitung miteinander vernetzt werden. Diese können sich dann gegenseitig bei Bedarf mit Trinkwasser versorgen.