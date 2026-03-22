Skitourengeher überlebt 25-Meter-Sturz in Grube

Auf einer Seehöhe von rund 2033 Meter nahe der Passauer Hütte kam es zu dem Zwischenfall. Brüche im Gelände sind im verschneiten Gelände schwer zu erkennen. „Er dürfte bei seiner Skitourenabfahrt die Doline übersehen haben“, schildert Georg Wölfler, Einsatzleiter von der Bergrettung Leogang. Der Wintersportler stürzte rund 25 Meter in die Senke ab. Seine drei Begleiter schlugen Alarm.