Skitourengeher überlebt 25-Meter-Sturz in Grube

Bergrettungs-Einsatz in Leogang: Ein Skitourengeher hatte bei einem Absturz in der Nähe der Passauer Hütte in eine Doline, einem Loch im Kalkstein, am Sonntag großes Glück. Er ist nur an der Schulter verletzt.
Auf einer Seehöhe von rund 2033 Meter nahe der Passauer Hütte kam es zu dem Zwischenfall. Brüche im Gelände sind im verschneiten Gelände schwer zu erkennen. „Er dürfte bei seiner Skitourenabfahrt die Doline übersehen haben“, schildert Georg Wölfler, Einsatzleiter von der Bergrettung Leogang. Der Wintersportler stürzte rund 25 Meter in die Senke ab. Seine drei Begleiter schlugen Alarm.
Die Einsatzkräfte der Bergrettung bargen den 66-Jährigen mittels Mannschaftsflaschenzug. „Er hatte wirklich viel Glück, weil er nur eine Schulterverletzung erlitten hat“, so der Einsatzleiter. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus nach Zell am See geflogen. 14 Bergretter waren ihm zu Hilfe gekommen.
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