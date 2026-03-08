200-Meter-Lawine ging im Lungau ab: Suchaktion

Es war eine große Lawine, die laut der Bergrettung bereits am Vortag, am Samstagnachmittag, ausgelöst wurde. Von einem 200 Meter breiten und 80 Meter langen Lawinenkegel berichteten die Einsatzkräfte. Skitourengeher hatten den Lawinenabgang bemerkt und gemeldet. „Die Tourengeher konnten immer wieder Signale mit ihrem Lawinenverschütteten-Gerät empfangen. Auf dem Schneebrett lag dazu eine Skibrille“, erklärte Einsatzleiter Bernhard Steiner.