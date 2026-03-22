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Gegen virtuelle Gewalt

Tausende demonstrieren für Fernandes in Berlin

Ausland
22.03.2026 16:35
Zahlreiche Demonstranten versammelten sich am Sonntagnachmittag vor dem Brandenburger Tor, um ...
Zahlreiche Demonstranten versammelten sich am Sonntagnachmittag vor dem Brandenburger Tor, um gegen sexualisierte virtuelle Gewalt zu protestieren.(Bild: Webcam Hotel Adlon / Brandenburger Tor)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das neu gegründete Bündnis „Feminist Fight Club!“ hat zu einer Demonstration gegen digitale Gewalt vor dem Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen. Bilder einer Webcam zeigen, dass sich bereits Tausende Menschen versammelt haben. 

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Anlass ist die aktuelle Debatte über digitale sexualisierte Gewalt, nachdem Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann, den Schauspieler Christian Ulmen, erhoben hatte. Sie hatte ihn bezichtigt, sie „virtuell vergewaltigt“ zu haben.

(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)
(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)
(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)

Statement von Fernandes soll verlesen werden
Die Polizei berichtete von rund 2500 Demonstranten in Berlin, die unter dem Motto: „Gegen sexualisierte digitale Gewalt – Solidarität mit allen Opfern“, ihre Unterstützung zeigten. Angemeldet waren lediglich 500 Teilnehmer. Unter anderem soll die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer eine Rede halten. „Mein Körper gehört mir – auch digital“, war auf einem Plakat zu lesen. Gernandes selbst ist nicht vor Ort, es soll aber ein Statement von ihr während der Veranstaltung verlesen werden. 

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Bei der Demonstration sollen auf aktuelle Gesetzeslücken hingewiesen werden – zudem wird ein Verbot von Porno-Deepfakes gefordert. Der Verein „Feminist Fight Club“, der die Demo angekündigt hatte, wurde erst am Freitag gegründet.  

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