Tausende demonstrieren für Fernandes in Berlin

Statement von Fernandes soll verlesen werden

Die Polizei berichtete von rund 2500 Demonstranten in Berlin, die unter dem Motto: „Gegen sexualisierte digitale Gewalt – Solidarität mit allen Opfern“, ihre Unterstützung zeigten. Angemeldet waren lediglich 500 Teilnehmer. Unter anderem soll die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer eine Rede halten. „Mein Körper gehört mir – auch digital“, war auf einem Plakat zu lesen. Gernandes selbst ist nicht vor Ort, es soll aber ein Statement von ihr während der Veranstaltung verlesen werden.