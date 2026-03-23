Tote Fische: Politik sucht Lösungen für die Lobau

Grundwassermodell wird erstellt

Das Forstamt lässt im ersten Schritt ein Grundwassermodell erstellen. „Welche Maßnahmen dann getroffen werden können, wird auf Grundlage von Fakten entschieden“, so ein MA 49-Sprecher. Zudem prüfe eine Expertengruppe die Dotierung des Areals. In die Obere Lobau etwa wird seit zwei Jahren Wasser aus der Neuen Donau gepumpt.