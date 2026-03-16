23-Jähriger nach Autounfall im Spital gestorben

Über die Leitplanke katapultiert

Er war eine von drei Personen, die am 8. März mit einem befreundeten, 22-jährigen Pinzgauer mitgefahren waren. Gegen 20:45 Uhr kam das Auto von der Straße ab, wurde über die Leitplanke katapultiert, überschlug sich mehrfach und landete vier Meter tiefer im Bachbett der Urslau – die „Krone“ berichtete.