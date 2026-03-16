23-Jähriger nach Autounfall im Spital gestorben

Knapp eine Woche nach einem schweren Autounfall auf der B164 in Maria Alm in Salzburg ist einer der Mitfahrer des Fahrzeugs im Krankenhaus gestorben. Der Pkw war am Abend des 8. März von der Straße abgekommen und vier Meter abgestürzt. Ein Alkoholtest beim 22-jährigen Fahrer ergab damals 1,26 Promille.
An den Folgen seiner Verletzungen gestorben ist nun ein 23-jähriger Tiroler im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach. Wie die Polizei heute mitteilte, kämpfte der junge Mann bis zum 13. März noch um sein Überleben.
Über die Leitplanke katapultiert
Er war eine von drei Personen, die am 8. März mit einem befreundeten, 22-jährigen Pinzgauer mitgefahren waren. Gegen 20:45 Uhr kam das Auto von der Straße ab, wurde über die Leitplanke katapultiert, überschlug sich mehrfach und landete vier Meter tiefer im Bachbett der Urslau – die „Krone“ berichtete.
Während der Bergungsarbeiten musste die B164 für drei Stunden komplett gesperrt werden. Es wurde zudem ein Unfallsachverständiger herangezogen. Ein Alkoholtest beim Lenker ergab einen Wert von 1,26 Promille.
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