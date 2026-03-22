Radfahrer zweimal als Geisterfahrer unterwegs

Eine außergewöhnliche und höchst gefährliche Geisterfahrt, die zum Glück ohne Folgen geblieben ist: Ein Mann war am Wochenende gleich zweimal auf der falschen Seite der A5 unterwegs – auf dem Fahrrad! Die Polizei konnte ihn stoppen.
Der ältere Mann soll sowohl am Samstag als auch am Sonntag jeweils zwischen Gaweinstal und Poysdorf im Bezirk Mistelbach mit dem Rad auf die Nordautobahn aufgefahren sein. Beide Mal wurde er, nachdem mehrere Meldungen eingegangen waren, von der Autobahnpolizei angehalten. Einen Unfall verursacht hatte er zum Glück nicht.
Alkotest negativ
Ein Alkotest beim Mann verlief negativ, allerdings soll er jeweils einen verwirrten Eindruck hinterlassen haben. Der Geisterfahrer wird angezeigt.
20 Kilometer lange Geisterfahrt
Bereits Samstagfrüh hatte ein 51-jähriger Rumäne für großes Aufsehen gesorgt: Er war mehr als 20 Kilometer mit dem Auto als Geisterfahrer unterwegs, ehe er im Gemeindegebiet von Loipersbach im Bezirk Neunkirchen angehalten wurde. Auch er war nüchtern. Bei der Anhaltung gab er an, nicht bemerkt zu haben, dass er falsch auf die S6 aufgefahren sei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.