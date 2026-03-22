Radfahrer zweimal als Geisterfahrer unterwegs

20 Kilometer lange Geisterfahrt

Bereits Samstagfrüh hatte ein 51-jähriger Rumäne für großes Aufsehen gesorgt: Er war mehr als 20 Kilometer mit dem Auto als Geisterfahrer unterwegs, ehe er im Gemeindegebiet von Loipersbach im Bezirk Neunkirchen angehalten wurde. Auch er war nüchtern. Bei der Anhaltung gab er an, nicht bemerkt zu haben, dass er falsch auf die S6 aufgefahren sei.