Geisterfahrt auf S6 endete erst nach 20 Kilometern

Das hätte schlimm ausgehen können: Nicht weniger als 20 Kilometer war ein 51-jähriger Rumäne Samstagfrüh als Geisterfahrer auf der S6 unterwegs, ehe er von der Autobahnpolizei angehalten wurde. Einen Unfall hat er zum Glück nicht verursacht.
Der Mann dürfte mit seinem Pkw gegen 1.30 Uhr beim Tunnel Steinhaus falsch aufgefahren sein. Bis zum Gemeindegebiet von Loipersbach im Bezirk Neunkirchen dauerte seine Geisterfahrt, ehe er gestoppt werden konnte.
Negativer Alkotest
Ein Alkotest verlief beim Rumänen negativ, auch sonst konnten die Beamten der Autobahnpolizei keinerlei Beeinträchtigung feststellen. Der Mann gab lediglich an, nicht bemerkt zu haben, dass er in der falschen Richtung unterwegs war.
Zum Glück hat seine Geisterfahrt keinen Unfall verursacht. Über Auftrag der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen wurde eine Sicherheitsleistung in der Höhe von 2000 Euro eingehoben.
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