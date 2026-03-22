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Beim Wirtshausfestival

Japan war zu Gast am Feuerkogel in Ebensee

Oberösterreich
22.03.2026 16:00
Monika, Marie und Wolfgang Gröller (v. re.) mit den Akteuren des Ryokan- Events auf der ...
Monika, Marie und Wolfgang Gröller (v. re.) mit den Akteuren des Ryokan- Events auf der Kranabeth-Hütte auf 1530 Metern.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Zwischen Hot Pot, Sake und Bergpanorama entstand beim Ryokan-Abend am Feuerkogel auf 1530 Metern Seehöhe ein Kulinarik-Erlebnis, das fernöstliche Küche in ungewohnter Umgebung erlebbar machte – reduziert, stimmig und voller Atmosphäre.

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Wenn sich die Region Traunsee-Almtal im Frühjahr im Zeichen des Felix Wirtshausfestivals versammelt, wird sie mit rund 20 Veranstaltungen bis Ende Mai zur Bühne für regionale Genusskultur.

„Es geht nicht nur ums Essen oder ums Trinken – es geht um das Gesamterlebnis.“ Mit diesem Anspruch hatte Gastgeber Wolfgang Gröller den Ryokan-Abend am Feuerkogel eröffnet – und genau das wurde dieser auch. Denn hoch oben über dem nächtlichen Salzkammergut entstand eine Atmosphäre, die rasch für Entschleunigung sorgte.

Wo man das Essen mit anderen teilt
Fünf Gänge führten durch den Abend – anfangs noch klassisch serviert, später in entspannter Runde miteinander geteilt. Die japanische Küche zeigte sich dabei in ihrer feinsten Form: reduziert, präzise und voller Tiefe, interpretiert von den beiden Köchinnen Risa und Yumi – begleitet von Sake, Bier und Wein, getragen von einer Leichtigkeit, die sich ganz selbstverständlich im Raum ausbreitete.

Was dabei fast in den Hintergrund rückte: der enorme Aufwand hinter den Kulissen. Vier VW-Busse brachten Geschirr, Zutaten und Getränke auf den Berg. Und sogar ein Whirlpool wurde eigens per Hubschrauber „eingeflogen“ – etwa 40 Grad warm, mit Blick in die Nacht.

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