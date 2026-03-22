Japan war zu Gast am Feuerkogel in Ebensee

Wo man das Essen mit anderen teilt

Fünf Gänge führten durch den Abend – anfangs noch klassisch serviert, später in entspannter Runde miteinander geteilt. Die japanische Küche zeigte sich dabei in ihrer feinsten Form: reduziert, präzise und voller Tiefe, interpretiert von den beiden Köchinnen Risa und Yumi – begleitet von Sake, Bier und Wein, getragen von einer Leichtigkeit, die sich ganz selbstverständlich im Raum ausbreitete.