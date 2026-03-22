40 Fußballfans prügelten vor Derby aufeinander ein

Eigentlich treten beim Fußball jeweils elf Spieler am Rasen gegeneinander an. Fußballfans hatten das System am Samstag in Linz aber auf 20 gegen 20 ausgeweitet und statt des Balls flogen die Fäuste.
Samstag um 17 Uhr wurde im Linzer Stadion an der Donau das OÖ-Derby Blau-Weiß Linz gegen SV Ried angepfiffen. Schon im Vorfeld kam es im Bereich Harbach zu einem Aufeinandertreffen gegnerischer Fangruppierungen.
Rauferei unter Fans
Laut Polizei soll es bei der dortigen Bushaltestelle zu einer Rauferei gekommen sein, bei der jeweils rund 20 gegnerische „Fans“ aufeinander eingeprügelt hatten. Zeugen berichteten online von blutverschmierten Personen.
Großer Polizeieinsatz
Mehrere Polizeistreifen und szenekundige Beamte eilten zum Einsatzort und konnten die Kontrahenten trennen. Es wurden die Personalien aufgenommen und die Beteiligten schließlich unter Polizeibegleitung ins Stadion gebracht. Ein Einsatz der Rettung war nicht notwendig.
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