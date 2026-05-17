Drogenlenker (21) fuhr vor Polizei unsicher herum

Ausgerechnet vor einem Polizeiauto brauchte ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Ried die ganze Straße und wurde deshalb angehalten. Beim Öffnen der Fahrertür nahmen die Beamten einen verdächtigen Geruch wahr, der der Grund für die unsichere Fahrweise gewesen sein dürfte.
Samstagabend war der 21-Jährige aus dem Bezirk Ried mit seinem Auto auf der Haager Straße stadteinwärts Richtung Ried/Innkreis unterwegs. Dabei fuhr er direkt vor einer Polizeistreife, war mit seinem Wagen aber trotzdem nahezu auf der Gegenfahrbahn unterwegs.
Starker Cannabisgeruch
Die Beamten hielten den 21-Jährigen an und nahmen schon beim Öffnen der Fahrertür starken Cannabisgeruch wahr. Einen freiwilligen Urintest und die Vorführung beim Amtsarzt verweigerte der Fahrzeuglenker, weshalb er seinen Führerschein abgeben musste.
Drogen sichergestellt
Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizisten zudem über vier Gramm Cannabis. Es erfolgen mehrere Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft und an die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis.
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