Lenkerin überschlug sich mit ihrem Fahrzeug

In einer Rechtskurve ist eine junge Autolenkerin in der Nacht auf Sonntag auf der Köttmansdorfer Straße nahe Köttmansdorf (Kärnten) abgekommen. Das Auto überschlug sich. Die 20-Jährige wurde verletzt. Ein Alkovortest verlief positiv.
Die Autofahrerin aus dem Bezirk Klagenfurt war in den frühen Morgenstunden auf der Köttmansdorfer Straße von Lambichl in Richtung Köttmansdorf unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam die 20-Jährige mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab.
Auto blieb am Dach liegen
Dabei beschädigte das Auto mehrere Verkehrsleiteinrichtungen und einen Netzverteilerkasten. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend wieder auf der Fahrbahn zum Stillstand.
Die Frau konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein Alkomatenvortest durch die Polizei war positiv. Den Alkomatentest verweigerte die Frau. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht.
Suche nach möglichen weiteren Fahrzeuginsassen
An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Köttmansdorf war mit 18 Mann im Einsatz. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen im Auto befanden, wurde eine kurze Suche in der näheren Umgebung durchgeführt – es konnten keine weiteren Beteiligten gefunden werden. Die Feuerwehrkräfte entfernten daraufhin das Fahrzeug von der Fahrbahn.
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