Lenkerin überschlug sich mit ihrem Fahrzeug

Suche nach möglichen weiteren Fahrzeuginsassen

An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Köttmansdorf war mit 18 Mann im Einsatz. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen im Auto befanden, wurde eine kurze Suche in der näheren Umgebung durchgeführt – es konnten keine weiteren Beteiligten gefunden werden. Die Feuerwehrkräfte entfernten daraufhin das Fahrzeug von der Fahrbahn.