E-Tuk-Tuk löste Stadelbrand in Doren aus

E-Tuk-Tuk als Brandherd

Ausgegangen sein dürfte der Brand von einem im Holzstadel zum Laden angesteckten E-Tuk-Tuk. Das Feuer brach offenbar im Bereich des Akkus aus. An dem Stadel sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Feuerwehr Doren war mit 25 Mann im Einsatz, die Polizei Hittisau mit zwei Beamten.