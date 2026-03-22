E-Tuk-Tuk löste Stadelbrand in Doren aus

Ein in einer Holzhütte zum Laden abgestelltes Elektrofahrzeug hat am späten Samstagabend in der Gemeinde Doren (Vorarlberg) einen Feuerwehreinsatz verursacht. Ein aufmerksamer Nachbar konnte Schlimmeres verhindern – und auch ein Hund hatte Alarm geschlagen.
Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei am Samstagabend gegen 23 Uhr in einem Stadel nahe einem Einfamilienhaus. Eine Bewohnerin wurde durch das Bellen ihres Hundes alarmiert und vernahm schließlich von draußen ein verdächtiges Knistern. Nahezu zeitgleich entdeckte auch ein Nachbar das Feuer.
Nachbar griff sofort zum Löscher
Dieser zögerte keine Sekunde, verständigte die Einsatzkräfte und schritt mit einem Feuerlöscher zur Brandbekämpfung. Dank seines raschen Handels konnte ein größeres Unheil vermieden werden.
E-Tuk-Tuk als Brandherd
Ausgegangen sein dürfte der Brand von einem im Holzstadel zum Laden angesteckten E-Tuk-Tuk. Das Feuer brach offenbar im Bereich des Akkus aus. An dem Stadel sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Feuerwehr Doren war mit 25 Mann im Einsatz, die Polizei Hittisau mit zwei Beamten.
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