Trump „froh“ über Tod von Ex-FBI-Direktor Mueller

Der frühere langjährige FBI-Direktor Robert Mueller ist im Alter von 81 Jahren gestorben. US-Präsident Donald Trump konnte kein Beileid aufbringen, sondern freute sich in sozialen Medien über dessen Tod. Mueller hatte 2019 eine mögliche Einmischung Russlands bei der US-Wahl 2016 zugunsten Trumps untersucht.
Vergangenes Jahr war bekannt geworden, dass Mueller an Parkinson erkrankt war. US-Medien berichteten in Berufung auf seine Familie, dass der Ex-FBI-Direktor nun gestorben ist.
Trump ärgerte sich über Ermittlungen
Trump schrieb in einer ersten Reaktion nach Muellers Tod auf Truth Social: „Gut, ich bin froh, dass er tot ist. Er kann unschuldigen Menschen nicht mehr schaden!“. Als Sonderermittler hatte Mueller von 2017 bis 2019 eine mögliche Einmischung Russlands bei der US-Wahl 2016 zugunsten Trumps untersucht – zum Ärger des Präsidenten.
Mueller hatte jedoch keine Belege dafür gefunden, dass es vor der Wahl Geheimabsprachen zwischen dem Trump-Wahlkampfteam und Vertretern Russlands gegeben habe. Eine Behinderung der Ermittlungen der Justiz durch Trump schloss Mueller nicht aus. Dennoch wertete Trump den Bericht als Entlastung – die Ermittlungen bezeichnete er immer wieder als „Hexenjagd“.
Die langsam fortschreitende Erkrankung Parkinson lässt Zellen im Gehirn sterben, die den Botenstoff Dopamin produzieren, mit dessen Hilfe der Körper Bewegungen steuert. Bei Betroffenen ist Zittern eine typische Folge.
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