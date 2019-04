Trump: „Das ist das Ende meiner Präsidentschaft“

Auch wenn US-Präsident Donald Trump über den Abschlussbericht zu den Russland-Ermittlungen des ehemaligen FBI-Chefs Robert Mueller jubelt und sich entlastet sieht, wird Trump in dem 448 Seiten starken Bericht keineswegs von allen Verdachtsmomenten freigesprochen - auch wenn Justizminister William Barr das sehr wohl in einer Pressekonferenz am Donnerstag behauptete (siehe Video oben). Das wird nun nach der Veröffentlichung eines Teils der Ermittlungsergebnisse immer klarer. Vor allem scheiden sich die Geister darüber, ob der 72-Jährige tatsächlich stets kooperiert, oder im Hintergrund nicht doch Mueller an seiner Arbeit zu behindern versucht hat. So sei Trump schockiert gewesen, als er im Mai 2017 von der Einsetzung eines Sonderermittlers erfuhr.