Warum Türknauf in Klasse das Gericht beschäftigte

Maßnahmen müssen gemeldet werden

In der Praxis heißt das, dass alle freiheitsbeschränkenden Maßnahmen von der Schule in ein Online-System eingemeldet werden müssen. Darunter fallen das Zusperren von Türen, Sitzhosen oder Rollstühle, an denen Tische montiert werden können. „Die meisten Maßnahmen sind wiederkehrend und großteils ärztlich verordnet. Sie müssen nur einmal gemeldet werden. Manchmal kommt es vor, dass wir Kinder in Krisensituationen zum Selbst- und Eigenschutz festhalten müssen. Da wird dann genau dokumentiert, was, wann, wie und für wie lange gemacht wurde“, so Tober.