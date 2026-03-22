Hundehaltegesetz: Blaue Kritik und offene Fragen

Zwei Jahre ist es her, dass in Oberösterreich das „neue“ Hundehaltegesetz in Kraft getreten war. Für die Freiheitlichen im Land sind nicht nur viele Fragen offen, sie üben auch Kritik an etlichen Punkten. 20 Fragen soll der zuständige Landesrat Martin Winkler (SPÖ) dazu beantworten.