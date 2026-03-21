Milder März lässt bereits die Zecken aktiv werden

Neben FSME – etwa fünf Prozent der Zecken tragen den Erreger in sich – übertragen die Blutsauger auch Borreliose, gegen die es keine Impfung gibt. Da gefundene Zecken bei der AGES zur Analyse eingeschickt werden können, wissen die Forscher gut, wie hoch hier die „Durchseuchung“ ist. Im Innviertel sind rund ein Drittel, im Rest des Landes rund ein Viertel der Zecken infiziert.