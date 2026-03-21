Milder März lässt bereits die Zecken aktiv werden

Sie sind wieder da! Die Zecken sind wegen der Anfang März bereits frühlingshaft gewesenen Temperaturen aus ihrer Winterstarre erwacht und suchen Wirte – also Tiere und Menschen, bei denen sie sich eine Blutnahrung holen können und dabei möglicherweise Krankheitserreger übertragen.
Im Vorjahr wurden in Oberösterreich 53 Personen wegen Gehirnhautentzündung stationär im Spital behandelt – so viele wie in keinem anderen Bundesland. Bundesweit wurden 146 Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) stationär behandelt. Inzwischen gilt ganz Österreich als Endemiegebiet.
Es wäre grundsätzlich sinnvoll, sich bereits im Winter die Auffrischungsimpfung zu holen und nicht zu warten, bis die Zecken so richtig aktiv sind.
Ursula Hollenstein, Infektiologin
Bild: MARTINA SIEBENHANDL
Neben FSME – etwa fünf Prozent der Zecken tragen den Erreger in sich – übertragen die Blutsauger auch Borreliose, gegen die es keine Impfung gibt. Da gefundene Zecken bei der AGES zur Analyse eingeschickt werden können, wissen die Forscher gut, wie hoch hier die „Durchseuchung“ ist. Im Innviertel sind rund ein Drittel, im Rest des Landes rund ein Viertel der Zecken infiziert.
Durchimpfungsrate beträgt bei FSME rund 85 Prozent
„Je wärmer die Winter werden, desto häufiger werden wir zukünftig FSME-Erkrankungen sogar im Winter sehen“, befürchtet Infektiologin Ursula Hollenstein vom Verband der Impfstoffhersteller. „Daher ist es sinnvoll, sich bereits im Winter die Auffrischungsimpfung zu holen und nicht zu warten, bis die Zecken so richtig aktiv sind.“ Die Durchimpfungsrate beträgt bei FSME rund 85 Prozent.
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