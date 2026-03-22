Was man uns in Lokalen alles so auftischen will

Gastronomie bleibt große Lücke

Zwar wurde 2002 nach der BSE-Krise die Herkunftskennzeichnung EU-weit verpflichtend für Rindfleisch eingeführt und 2015 auch auf frisches Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch ausgeweitet. Doch eine einheitliche Pflicht zur Herkunftsangabe für alle Lebensmittel gibt es hierzulande bislang nicht.

Mit der Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung – eingeführt unter dem damaligen grünen Gesundheitsminister Johannes Rauch – gelang 2023 jedoch zumindest ein Teilerfolg. Seither müssen 2840 Schulen, Spitäler, Pflegeeinrichtungen und Betriebsküchen in Österreich offenlegen, woher Fleisch, Milch und Eier stammen. „Das war ein echter Meilenstein, weil es zum ersten Mal in einem großen Bereich klare und verpflichtende Regeln gibt. Doch auch die Lücke in der Gastronomie muss geschlossen werden!“, pocht Haider-Wallner.