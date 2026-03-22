Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So ein Schmarrn!

Was man uns in Lokalen alles so auftischen will

Burgenland
22.03.2026 06:00
Nicht jeder fluffige Kaiserschmarrn wird mit frischen heimischen Eiern zubereitet.
Nicht jeder fluffige Kaiserschmarrn wird mit frischen heimischen Eiern zubereitet.(Bild: Uwe Grinzinger)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Wissen Sie immer genau, was Ihnen im Restaurant serviert wird und woher die Lebensmittel stammen? Wohl kaum. Weil sich Beschwerden häufen, fordert Burgenlands Vize-Landeshauptfrau und Konsumentenschutz-Landesrätin Anja Haider-Wallner (Grüne) nun eine bundesweite Herkunftskennzeichnung für Nahrung. 

0 Kommentare

Die Debatte um unser Essen wird schärfer – und sie landet direkt auf dem Teller. Denn Güteklasse, Produktionsbedingungen und Regionalität werden für immer mehr Konsumenten zu einem wichtigen Entscheidungskriterium. Bereits 86 Prozent der Österreicher wollen wissen, woher ihre Lebensmittel stammen. Zurecht. Schließlich gibt es enorme Qualitätsunterschiede zwischen hochwertigen, lokal produzierten Lebensmitteln und günstiger minderwertiger Importware, auch wenn dies in Restaurants kaum erkennbar ist. Ob das Schnitzel tatsächlich vom Kalb aus regionaler Haltung oder doch aus niederländischer Massentierhaltung stammt, bleibt nämlich oft unklar. Ebenso, ob der Kaiserschmarrn mit Eiern aus Österreich zubereitet wird oder vielleicht doch mit industriell pasteurisiertem Ei aus dem Tetrapack aus Polen.

Burgenlands Vize-Landeshauptfrau Anja Haider-Wallner ist selbst auch sehr ernährungsbewusst.
Burgenlands Vize-Landeshauptfrau Anja Haider-Wallner ist selbst auch sehr ernährungsbewusst.(Bild: zVg)

Das Thema liegt auf Eis
„Genau hier liegt das Problem. Statt Ungewissheit braucht es endlich Klarheit und eine Kennzeichnungspflicht“, fordert Burgenlands Vize-Landeshauptfrau Anja Haider-Wallner, die auch Landesrätin für Landwirtschaft und Konsumentenschutz ist. Damit unterstützt sie die Grüne-Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer, die bereits einen Antrag zur Ausweitung der Herkunftskennzeichnung im Parlament eingebracht hat. Dieser wird jedoch seit Februar 2025 von der schwarz-rot-pinken Bundesregierung regelmäßig vertagt, zuletzt Mitte März im Agrarausschuss.

Aber was soll so ein Gesetz bringen? „Eine umfassende Herkunftskennzeichnung würde regionale Qualität sichtbar machen und bewusste Kaufentscheidungen zugunsten österreichischer Produkte ermöglichen. Mehr Transparenz im Gastgewerbe bedeutet mehr Fairness für unsere Landwirtschaft. Außerdem würde sie die Wertschöpfung im Inland stärken“, argumentiert Haider-Wallner.

Das Schnitzel wird immer teurer – egal, von wo das Fleisch kommt.
Das Schnitzel wird immer teurer – egal, von wo das Fleisch kommt.(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Gastronomie bleibt große Lücke
Zwar wurde 2002 nach der BSE-Krise die Herkunftskennzeichnung EU-weit verpflichtend für Rindfleisch eingeführt und 2015 auch auf frisches Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch ausgeweitet. Doch eine einheitliche Pflicht zur Herkunftsangabe für alle Lebensmittel gibt es hierzulande bislang nicht.

Mit der Herkunftskennzeichnung in der Gemeinschaftsverpflegung – eingeführt unter dem damaligen grünen Gesundheitsminister Johannes Rauch – gelang 2023 jedoch zumindest ein Teilerfolg. Seither müssen 2840 Schulen, Spitäler, Pflegeeinrichtungen und Betriebsküchen in Österreich offenlegen, woher Fleisch, Milch und Eier stammen. „Das war ein echter Meilenstein, weil es zum ersten Mal in einem großen Bereich klare und verpflichtende Regeln gibt. Doch auch die Lücke in der Gastronomie muss geschlossen werden!“, pocht Haider-Wallner.

In Betriebsküchen, wie hier in der Klinik Oberwart, sind Herkunftsangaben bereits verpflichtend.
In Betriebsküchen, wie hier in der Klinik Oberwart, sind Herkunftsangaben bereits verpflichtend.(Bild: Gesundheit Burgenland/Barbara Zsivkovits)

Ergänzend zur gesetzlichen Regelung hätten sich zwar Systeme wie die Initiative „Gut zu wissen“, eine Kooperation von Landwirtschaftskammer und Wirtschaftskammer, etabliert. Angaben würden jedoch freiwillig erfolgen. Und viele Betriebe würden überhaupt ganz darauf verzichten: „Für unsere Landwirtschaft ist die Herkunftskennzeichnung mehr als eine Frage der Information. Es geht ums Überleben im internationalen Wettbewerb!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
22.03.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
7° / 14°
Symbol stark bewölkt
Güssing
4° / 13°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
5° / 13°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
8° / 15°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
6° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
106.460 mal gelesen
Symbolbild.
Ski Alpin
Emotionale Braathen-Botschaft an zwei Ski-Idole
91.450 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen zollt zwei Ski-Ikonen zum Ende ihrer Profi-Laufbahn Respekt. 
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
89.328 mal gelesen
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3235 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1846 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Ausland
So wollte Ungarn die Geldboten zum Reden bringen
1022 mal kommentiert
Ein Bankmitarbeiter aus dem Konvoi soll eine Injektion verabreicht bekommen haben. Ein ...
Mehr Burgenland
Gewinnspiel
Stipsits & Gernot als die Lotterbuben erleben
Burgenländer mit Herz
Welle der Hilfsbereitschaft für Mutter und Tochter
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
Badefreuden: „Das Meer der Wiener“ wird geboren
In Deutschkreutz
Gebietsvinothek ist in Pleite geschlittert
Ein Blütenmeer
Die Gemeinde, in der die Mandeln blühen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf