Größte Tierrettungsaktion der US-Geschichte

An der Aktion waren demnach mehr als 70 Mitarbeiter der Bezirksbehörde Animal Care and Control sowie Mitglieder weiterer Tierschutzorganisationen beteiligt. Die Behörde gab an, seit Jahren Beschwerden erhalten zu haben. Erst vor Kurzem sei es ihr gelungen, einen Durchsuchungsbefehl zu erwirken, um die Tiere zu entfernen, wie ABC News berichtete. Die Zahl der geretteten Tiere wurde nach einer internen Zählung auf insgesamt 316 – darunter 250 Hunde und 66 Katzen – beziffert.