Mehr als 300 Tiere
Größte Tierrettungsaktion der US-Geschichte
Mehr als 300 Tiere unter erbärmlichen Zuständen wurden Freitagmorgen aus einem Tierheim im US-Bundesstaat Kalifornien gerettet. Es handelt sich um die größte derartige Rettungsaktion in der US-Geschichte.
Hunderte Katzen und Hunde wurden bei einem beispiellosen Rettungseinsatz aus einem Tierheim, 110 Kilometer nördlich von Los Angeles (Bundesstaat Kalifornien) gerettet. Das teilten die Behörden am Freitag mit. Die Tiere wurden US-Medien zufolge aus dem Tierheim Rock N Pawz in Lake Hughes unter erbärmlichen Bedingungen vorgefunden.
An der Aktion waren demnach mehr als 70 Mitarbeiter der Bezirksbehörde Animal Care and Control sowie Mitglieder weiterer Tierschutzorganisationen beteiligt. Die Behörde gab an, seit Jahren Beschwerden erhalten zu haben. Erst vor Kurzem sei es ihr gelungen, einen Durchsuchungsbefehl zu erwirken, um die Tiere zu entfernen, wie ABC News berichtete. Die Zahl der geretteten Tiere wurde nach einer internen Zählung auf insgesamt 316 – darunter 250 Hunde und 66 Katzen – beziffert.
Kein Wasser während Rekord-Hitzewelle
Die Tiere seien in Käfigen gehalten worden und hätten nur unregelmäßig Futter und kein Wasser erhalten – und das während einer derzeit herrschenden Rekord-Hitzewelle in der Region, sagte die Chefin der zuständigen Bezirksbehörde, Marcia Mayeda.
Die Tierheimbetreiberin hatte demnach „mehr Tiere aufgenommen, als sie angemessen versorgen konnte“. Die Situation für die Tiere nannte Mayeda „äußerst fahrlässig und gefährlich“. Die Tiere in kritischem Zustand wurden in Tierkliniken gebracht, die anderen Katzen und Hunde kamen zur Beobachtung und Behandlung in andere Tierheime.
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