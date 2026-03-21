Mädchen von Bruder auf offener Straße verprügelt

Bereits auf dem Nachhauseweg von einem Park hatte der 22 Jahre alte Bruder am Freitag das Mädchen zu attackieren begonnen. Es setzte laut Polizeiangaben einen Kopfstoß und mehrfach Schläge und Tritte. Der Grund für den Gewaltausbruch: Sie soll Kontakt zu einem Mitschüler gehabt haben. Auch zu Hause gingen die Angriffe weiter, zudem fielen wüste Drohungen. Gegen 12.30 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein.