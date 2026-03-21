Bringt Red Bull Schlaf-Edition auf den Markt?

Der Salzburger Konzern Red Bull ist für seine aufputschenden Energydrinks bekannt. Nun soll das Unternehmen eine neue Geschäftssparte erschließen – so meinen es zumindest Gerüchte. Seit Wochen kursieren vorrangig in den sozialen Medien mögliche Pläne des Unternehmens, nun einen neuen Schlaftrunk in Umlauf bringen zu wollen. Die „Krone“ hat direkt bei Red Bull nachgefragt, was an den Behauptungen dran ist.
In zahlreichen Postings, die mittlerweile eine große Leserschaft in den sozialen Medien erreicht haben, ist von einem innovativen Schlaftrunk die Rede. Dieser soll unter anderem Melatonin beinhalten. Durchgehender Schlaf von rund 12 Stunden soll so garantiert werden.
Sogar Fotos, wie die Getränkedose aussehen könnte, kursieren bereits. Red Bull –1984 von Dietrich Mateschitz gegründet – wäre nicht der erste Getränkehersteller, der sich an solch einem Produkt versucht. Tatsächlich gibt es vor allem am amerikanischen Markt bereits mehrere Hersteller, die schlafunterstützende Getränke anbieten.
Wer sich von Red Bull in den kommenden Monaten Ähnliches erwartet, wird allerdings enttäuscht sein. Auf „Krone“-Anfrage teilte das Unternehmen mit, dass ein Schlaftrunk definitiv nicht geplant sei.
Energie, Abenteuer und Sport Hauptaugenmerk
Im Fokus der Firma stünden nach wie vor Energie, Abenteuer und Sport. Wie die Gerüchte über eine mögliche Sleep-Edition in Umlauf geraten sind, kann man sich nicht erklären.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.