Bringt Red Bull Schlaf-Edition auf den Markt?

Der Salzburger Konzern Red Bull ist für seine aufputschenden Energydrinks bekannt. Nun soll das Unternehmen eine neue Geschäftssparte erschließen – so meinen es zumindest Gerüchte. Seit Wochen kursieren vorrangig in den sozialen Medien mögliche Pläne des Unternehmens, nun einen neuen Schlaftrunk in Umlauf bringen zu wollen. Die „Krone“ hat direkt bei Red Bull nachgefragt, was an den Behauptungen dran ist.